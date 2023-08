Zelenskõi sõnul tuleb keskenduda õhutõrjesüsteemide leidmisele

Kohtumisel Ukraina välisdiplomaatiliste institutsioonide juhtidega ütles riigipea, et Ukraina saab nüüd täiemahulise sissetungi algusest alates rohkem relvi, kui keegi oleks osanud seda ette näha. Sellele vaatamata on seda siiski vähem kui vaja, et saavutada üleolekut Vene okupantidest.

«Ukrainat tuleb kaitsta Vene terrori eest. See on tõepoolest väga raske ülesanne. Aga iga uue riigi lisandumine meie loodud kaitsekoalitsioonidesse muudab selle põhimõttelise ülesande täitmise lihtsamaks. Iga vähegi tõhus süsteem peaks saama kättesaadavaks. Isegi S-300. Täna on sõda. Täna on kõik oluline,» rääkis president.