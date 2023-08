Nigeri huntajuhi sõnul keeldutakse ähvardustele järele andmast

Vastusena riigipöördele kehtestatud rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamisele ütles sõjaväelane, et ähvardustele järele ei anta.

Lääne-Aafrika riikide majandusühendus ECOWAS teatas varem päeval, et peab sõjalist sekkumist Nigeris eelmisel nädalal kukutatud valitud presidendi võimu taastamiseks viimaseks abinõuks.

"Sõjaline variant on viimane abinõu, aga me peame selleks valmistuma," sõnas kõrge ametnik Nigeeria pealinnas Abujas, kuhu on kriisikõnelustele kogunenud ühenduse liikmesriikide sõjaväejuhid.