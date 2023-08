Amnesty: Sudaanis on sooritatud ulatuslikke sõjakuritegusid

Amnesty andmetel hõlmavad sõjakuriteod muu hulgas seksuaalvägivalda alles 12-aastaste tüdrukute vastu. Amnesty informatsiooni kohaselt on sõja julmused olnud ka üldiselt suunatud tsiviilisikutele.

Lahingud on nõudnud üle riigi juba vähemalt 3900 inimese elu ning sundinud rohkem kui 3,5 miljonit oma kodudest pagema.

«Tsiviilelanikud kogu Sudaanis kannatavad iga päev kujuteldamatu õuduse all, kui Kiirtoetusjõud ja Sudaani relvajõud võitlevad inimkannatustest hoolimata territooriumi kontrolli pärast,» ütles Amnesty peasekretär Agnes Callamard.

«Sõdivate poolte tahtlikes ja valimatutes rünnakutes on hukkunud massiliselt tsiviilelanikke. Mehed, naised ja lapsed satuvad pidevalt risttulle, sest mõlemad pooled korraldavad tihedalt asustatud elamurajoonides sageli rünnakuid ja kasutavad sageli laiaulatusliku mõjuga lõhkerelvi,» jätkati ülevaates.

Amnesty tõi eraldi välja, et paljud naised ja tüdrukud, kellest mõned alles 12-aastased, on sattunud jõhkra seksuaalvägivalla ohvriteks ja mõnesid on hoitud päevi seksiorjuses.