Zelenskõi sõnul ei tohi maailm Vene terroriga harjuda

«On väga oluline, et maailm ei harjuks selle Vene terroriga. Iga tabamus on ühine probleem. Ja mitte ainult Ukrainale, vaid kõigile neile maailmas, kelle stabiilsust Venemaa üritab meie sadamaid tabades hävitada,» toonitas riigipea.

«Keegi arvab, et saab sellega raha teenida. Keegi Moskvas loodab, et väidetavalt annab selle arvel midagi välja kaubelda. Need on kõik kogu maailma jaoks väga-väga ohtlikud lootused,» rõhutas riigipea.