President Alar Karis: automaksu puhul ei saa selle koostajad ise ka aru, miks on seda vaja

«Maksuseadust pole veel tehtudki, aga kalkulaatorid on olemas, saad hakata arvutama ja ennast pingesse ajama, et mis minust saab ja palju ma siis selle auto eest peaksin maksma,» märkis Karis Maalehele .

«Isegi automaksu seaduse koostajad ei saa aru, kuidas on seda maksu täpselt vaja teha. Kord on tarvis keskkonda hoida, siis riigikassat täita – see ju tekitab segadust,» leidis ta.