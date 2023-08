MTÜ Slava Ukrainile annetatud summad on kokku kuivanud

MTÜ teatel on nad maist kuni juuli lõpuni kogunud 41 000 eurot annetusraha. Võrdluseks: talvise kampaaniaga «1000 kangelast lumes» koguti 2300 talvevormi jaoks umbes 828 000 eurot, kampaaniaga «Lootuse abipakk» aga koguti 1,15 miljonit eurot.

Ühingu teatel oli neil 9. mai seisuga, mil MTÜ Slava Ukraini juhatuses toimusid muudatused, kontodel annetusi ligikaudu 664 000 euro väärtuses, teatas MTÜ.

Jätkavad koolitustega

Ühing märgib oma tegevusülevaates, et juulis võttis taktikalise meditsiini koolitustest PULSE osa 1242 sõdurit. Selle aasta maikuust alates on PULSE koolituse läbinud ning omandanud elupäästvad esmaabivõtted 2524 sõdurit. Koolitusi on läbi viidud Donetski, Dnipropetrovski, Zaporižžija, Poltava, Mõkolaivi, Odessa, Vinnõtsja, Volõõnia, Kiievi, Kirovohradi, Hmelnõtskõi, Harkivi ja Zitomõri oblastis.

Koostöökokkuleppe raames toetab Slava Ukraini PULSEt 132 030 euroga ning plaanis on koolitada 8100 sõdurit. Hinnanguliselt suudab iga koolituse läbinud sõdur päästa enda ümber kuni kümne inimese elu.

Juulis käis Slava Ukraini Võrus MilSpray tootmisüksuses, et näha, kuidas valmivad sõjaliseks maskeeringuks kasutatavad kamuflaažvärvid, mis peagi Ukraina poole teele lähevad. Kuna MilSpray kamuflaažvärv on tavapärase pasta asemel sprei kujul, saab selle kiirelt ja efektiivselt peale kanda, kui olukord seda nõuab – maskeeringu kasutamine on sõduritele eluliselt oluline, et nad vaenlasele märkamatuks jääksid. Augusti alguses toimetab Slava Ukraini Kaitseväe abil Ukrainasse 24 000 purki MilSpray kamuflaažvärve.

Korrastavad ladu ja oma süsteeme

Ühingu teatel on nad tegelenud Tallinna lao korrastamisega ning otsivad, kellele annetada veel lattu jäänud esemeid. Koostöös Riigikaitse Edendamise SAga annetasid nad sokke ja kindaid, aga ka arvuteid, telefone, ratastoole ja küünarkarke Tšernigivi lähedal hiljuti avatud sõdurite rehabilitatsioonikeskusele.

Alates juulist on Slava Ukraini analüüsinud oma seniseid tegevusi ning eesmärgistab täpsemini oma tegevusi. «Oleme auditeerinud seniseid töö- ja otsustusprotsesse ning tegeleme nende korrastamisega. Muu hulgas on loodud raamatupidamise sise-eeskiri, ostujuhis, partneri valiku juhis, mõju hindamise raamistik ning korrektne dokumendihalduse süsteem. See on vajalik selleks, et viia oma tegevused kooskõlla vabaühenduste eetikakoodeksiga,» märkis ühing.