Petseri varjupaigas elas 11 kuud kadunud olnud Ukraina poiss

Serhi juhtum on harukordne just selle poolest, et ta pääses koju Ukrainasse tagasi pärast nii pikka perest lahusolekut Venemaale viiduna. Seni teadaolevates juhtumites on Ukraina vanemad oma Venemaale viidud lapsed tagasi saanud vähemalt kuue-kaheksa kuu jooksul, kui on teada olnud, kus nad Venemaal viibivad.