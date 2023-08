Kaevamisi viib läbi OÜ Arheox koos MTÜ Arheoloogia ja Ehitusajaloo Grupp AEGga. «Me sisuliselt alles alustasime töödega, loodame sügise jooksul valmis saada. Kogu kaeveala on umbes 1500 ruutmeetri suurune. Praegu oleme piltlikult öeldes alles natuke pealispinda kraapinud. Leitud esemed on ilusad, aga Tallinna ajaloo koha pealt on alumised kihid loodetavasti viljakamad,» rääkis Arheoxi juht Rivo Bernotas.