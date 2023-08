Eelmisel nädalal sai teatavaks, et Narva elanikke sooja vee ja küttega varustav võrguettevõte Narva Soojusvõrk sai konkurentsiametilt loa tõsta tarbijatele tarnitava soojusenergia hinda alates septembrist 84 protsenti. Hinnatõusu peamised põhjused on CO 2 kvoodi ja maagaasi turuhinna suur tõus ning soojusenergia tootmise kallinemine ASi Enefit Power koosseisu kuuluvas Balti elektrijaamas.