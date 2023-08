OTSE POSTIMEHEST ⟩ Lauri Mälksoo: Vene külmutatud vara äravõtmine võib meile kalliks maksma minna

Tegemist on atraktiivse mõttega, mida paljud toetavad, aga kui minna detailidesse, tulevad mängu juristid igasuguste vastuväidetega. Need vastuväited ongi põhjus, miks see on viibinud. Me räägime ju tegelikult kahte sorti varadest – ühed on need, mis kuuluvad Vene riigile ja mis asuvad välismaal, teised on oligarhide ehk eraisikutega seotud varad ja Vene ettevõtete varad. Õiguslik debatt on nende puhul erinev.