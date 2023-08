USA andmetel üritab Venemaa Põhja-Koreast relvi osta

«Meile laekunud teave viitab sellele, et Venemaa püüab laiendada sõjalist koostööd Põhja-Koreaga, et osta sealt suurtükimürske,» ütles Kirby pressikonverentsil.

Kirby lisas, et Venemaa kaitseministri Sergei Šoigu viimast visiiti Põhja-Koreasse seostatakse Washingtonis justnimelt katsega veenda Põhja-Koread müüma Venemaale laskemoona.

Kirby rõhutas, et kõik Moskva ja Pyongyangi vahelised kokkulepped relvatarnete kohta rikuvad korraga mitut ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni.

Nõunik kinnitas, et USA jätkab jõupingutusi, et nurjata Kremli katsed hankida relvi Ukraina vastaseks sõjaks kolmandatest riikidest.

USA välisminister Antony Blinken ütles juba laupäeval, et USA arvates viibib Venemaa kaitseminister Põhja-Koreas eesmärgiga kindlustada relvatarneid, mis aitaksid Venemaad tema seiskunud sissetungil Ukrainasse.

Pärast Sergei Šoigu saabumist harvaesinevale reisile Pyongyangi märkis Blinken, et Venemaa püüab osta relvi liitlastelt üle kogu maailma.

«Ma väga kahtlen, et ta on seal puhkusel,» rääkis Blinken Austraalias ajakirjanikele.

«Me näeme Venemaad otsimas meeleheitlikult tuge ja relvi, kus iganes ta neid leiab, et jätkata oma agressiooni Ukraina vastu,» märkis minister.

«Me näeme seda Põhja-Korea puhul, me näeme seda ka Iraani puhul, kes on andnud Venemaale palju droone, mida too kasutab tsiviiltaristu hävitamiseks ja tsiviilisikute tapmiseks Ukrainas,» lisas Blinken.