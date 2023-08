Valitsuse tulevast Ida-Virumaa esindajat ootab korralik palk

«Kuna tegemist on valitsuse jaoks olulise kohaga, millele on suured ootused, siis oleme vahendeid kavandanud tänase asekantslerite ja osakonnajuhatajate palgataseme vahemikus. Lõplik palganumber sõltub kandidaatidest ning palgaläbirääkimistest valituks osutuva kandidaadiga,» selgitas regionaalminister Madis Kallas.

Uut inimest ootab ees rikkalik töölaud ja võimalus panustada olulise piirkonna arengusse. «Ida-Virumaa on mitmekesise rahvastiku ja keskkonnaga piirkond, kus on suur potentsiaal ettevõtluse arenguks, oskuslik tööjõud ja head kõrghariduse omandamise võimalused,» ütles Kallas. «Seal on suuremahuliste äride arendamiseks vajalik taristu ja transpordiühendused ning kõik eeldused rohepöörde eestvedajaks olemisel.»

Regionaalministri sõnul ei ole samas neid võimalusi piirkonna kasuks maksimaalselt tööle panna suudetud ning pikaajaline sotsiaalmajanduslik mahajäämus on viimastel aastatel kasvanud.

Regionaalminister Madis Kallas. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Just seetõttu on piirkond olnud pikalt riigi tähelepanu all ning tahetakse astuda reaalseid samme olukorra parandamiseks. «Vabariigi valitsuse piirkondliku esindaja institutsiooni loomise eesmärgiks on koalitsioonileppe järgi toetada Ida-Virumaa sotsiaalmajandusliku olukorra parandamist ning riigi kohaolu suurendamist kohapeal,» lisas Kallas.

Ministri sõnul on valitsusel ja Ida-Virumaa piirkonnal valitsuse esindajale suured ootused ning seetõttu on viimastel kuudel toimunud ridamisi arutelusid loodava ametikoha sisustamise teemadel, et see vastaks vajadustele ja kõigi osapoolte ootustele. «Esindaja ülesannete ja rollide üle arutamiseks on toimunud terve hulk kohtumisi nii Ida-Virumaa omavalitsusjuhtide kui ka ministeeriumide esindajatega,» selgitas ta ja lisas, et nüüdseks on olulisemad põhimõtted paika saanud ning esindaja kohale saab hakata inimest otsima.



Kandideerija peaks hästi tundma piirkonda ja selle eripärasid, olema paindlik ehk valmis tegema tööd nii pealinnas kui Ida-Virumaal ning suhtlema vabalt nii eesti- kui ka vene keeles. «Loodame sobiva inimese välja valida hiljemalt oktoobri alguseks,» sõnas Kallas.