TEGIJA ⟩ Mihkel Mets: kire ja mõistuse tasakaal – vajan mõlemat

Ühel hetkel ikkagi üllatud, et ta on kasvanud suureks. Sa oled püüdnud teda vormida, vahel endale allutada. Aga nüüd on temal endal täielik õigus ise oma valikuid teha. Ja ka sinuga mitte nõustuda. Aga kuskil on ikkagi see kahe isiksuse ühisosa, mõistmine, tasakaal, mis jääb.

Margus Mets: Sinust saab septembrist esimene Eesti meeskarateka, kes liitub välisklubiga. Isana lootsin, et sinust saab tudeng.

Mihkel Mets: Pojana ütlen, et saabki tudeng. Aga ära hakka küsima, kumb on mulle tähtsam, kas sport või ülikool. Ma ei tea täpselt, kuidas see kõik koos toimib, kuid ma tean, et saan hakkama.

Ma saan aru, et Pariisi Elite Argenteuil on sinu jaoks täiuslik jackpot. Ikkagi Euroopa tippklubi, kes võitnud aastate jooksul mitmeid Euroopa ja maailmameistri tiitleid, aga ikkagi. Sa said sisse kõrgkooli, mis jääb väga paljudele kättesaamatuks.