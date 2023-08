NÄDALA PERSOON ⟩ Kuidas Kanadas sündinud Madis Jürimale kukkus sülle Luua mõisapark

Hehee! (Naerab.) Eks ma olin Eestit külastanud ikka varem ka, aga see Eesti, mida mina teadsin, oli vanemate mällu jäänud Eesti Vabariik. Ema, muuseas, elab veel Kanadas, ta saab 102 ja ta mälu ja tervis on suurepärased. Tema rääkis kunagi, kuidas nad Viljandis võtsid vahel voorimehe. Ma pidin küsima, mis asi see voorimees on? Ema on näinud ikka palju muutusi, helistame iga nädal. Aga kolimiseks oli paras aeg, kuigi see oli suur elumuutus. Energiat ja tahtmist töötada 16 tundi päevas jagus, nüüd ma seda enam ei tahaks.

Ma sain väga head nõu. Keegi ütles: ära kunagi kellegi kohta halba ütle, sest iial ei tea, kes on kellegi sugulane või kursusekaaslane. Ja see on tõsi – hämmastav, kui väike see ühiskond siin ikka on!

Aga teisest küljest on suured võimalused. Ma arvan, et mul on ainus puukool maailmas, kes on nii paljudele kuulsatele inimestele puid müünud. Nende hulgas on mitu presidenti, ka kroonitud päid, isegi prints Edward, Inglise kuninga vend, on istutanud minu kasvatatud puu. Viskasin toona veel nalja – ja see on tõsilugu, ausõna! –, et siit enam arenguruumi pole, kui just paavst ise puud ei telli. Järgmisel päeval tankisin parasjagu autot, kui tuli kõne presidendi kantseleist, et kiiresti on vaja puud Tallinnasse, sest paavst tahab istutada puu. Paavsti visiiti oldi juba pikalt ette valmistatud, aga tema puu istutamise soovist varem ei teatud. Sinna läks punane tamm.