Keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakonna juhtivsünoptik Taimi Paljak sõnas, et august kujuneb tõenäoliselt muutlikuks ja vahetevahel tuleb sekka ka jahedamaid päevi, mil päevase temperatuuri maksimumiks jääb kas 20 kraadi või veel madalam näit. Samas on tema sõnul ülekaalus päevad, mil temperatuur on kõrgem. Kuu keskpaiku peaks ka tulema viie-kuuepäevane kuivem periood.

Paljaku sõnul on veel vara öelda, kas augustis on oodata ekstreemseid ilmaolusid, küll aga sõnas ta, et ka lähiaja ilma võib ekstreemsena käsitleda. «Juba ööl vastu pühapäeva läheneva erakordselt sooja õhumassi eel on sajuhooge ja äikest, mis võivad paljudes kohtades tekitada tugevaid vihmavalinguid ja tuulepuhanguid. Järgneb palavus – ligi 30 kraadi – pühapäeva päeval ja esmaspäeval. Ööl vastu esmaspäeva jääb õhutemperatuur 20 kraadi lähedale, mis on tavatult soe.»