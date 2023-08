Süüdistused presidendi suunal vajaksid poliitiku sõnul selgust

Postimees kirjutas reedel , et maikuus pöördus vabariigi presidendi kantselei rahandusministri poole ja küsis valitsuse reservist 360 000 eurot lisaraha. Rahataotlusele järgnesid vestlused ja telefonikõned, kus hakati kokku siduma presidendi kantselei esitatud rahataotlust ja samal ajal riigikogus vastuvõetud seaduseelnõude väljakuulutamist. Presidendi kantselei rahataotlusele vastati eitavalt.

«Sisuliselt öeldi, et presidendi esindaja pressis kevadiste parlamendist läbisurutud seaduste väljakuulutamise eest presidendi eelarvesse täiendavat raha välja. See väljapressimine lükati siis väidetavalt tagasi ning raha ei eraldatud,» kirjutas Reinsalu.

«Peaminister kinnitab, et ta oli sellest teadlik, rahandusministri enesega kõneleti ja allikaks on veel üks vähemasti anonüümne minister. Nii tõsised süüdistused vajavad ühemõtteliselt selgust, kui oleme tõsiseltvõetav riik.»

Poliitikul tekkisid muuhulgas küsimused selle kohta, et kas loos kirjeldatu leidis aset, miks ja kelle otsusel sellest vaikiti ning miks ilmus see meedias päev pärast presidendi kriitikat automaksu teemal.

«Kas tegelikult väljapressimist ei toimunud ja need süüdistused on õhku visatud muudel motiividel? Aga millistel, kas põhiseadusliku presidendi tasalülitamiseks?» Reinsalu lisas, et tema näeb vajadust algatada viivitusteta parlamentaarne järelevalve.