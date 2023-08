Strandberg ütles, et tema on kindel, et riigieelarvet hoitakse teadlikult sellisena, et paljud otsused ja nende tagamaad ei tuleks ni ruttu välja. «Et läheks aega, et maksed jõutaks enne ära teha. Tänapäeval ei ole ju mingit tehnoloogilist probleemi, et ei saaks luua veebisaiti, kus iga makse on tulevikku suunatult kaetud kas otsuse või seadusepügalaga ja kust igal inimesel on võimalik seda lugeda. Ja see, et seda sündinud ei ole, on tahtmatuse küsimus. Ehk et tahetakse teha nii, et ei oleks võimalik selgeks saada, mis toimub. Mingit sisulist, infotehnoloogilist või matemaatilist probleemi riigieelarve selgeks tegemisel ei ole,» väitis Strandberg.