KODUTA TUDENGID ⟩ Ühiselamusse pääsemiseks tuleb oodata kuni aastapikkuses järjekorras

Tallinnast pärit Tobias on üks paljudest noortest, kes alustab septembris ülikooliõpinguid. Tartu Ülikooli filosoofia erialale suunduval tudengil pole aga tänaseni elamiskohta, kus õpingute ajal peatuda. 14. juulil, mil esmakursuslastel oli võimalik ühiselamusse taotlus esitada, Tobias seda ei teinud. Ta lootis, et leiab sügiseks endale sobiva üürikorteri. «Ma ühikakohale alguses isegi ei pretendeerinud. Olen kõikidelt kuulnud, et tõenäoliselt ei saa kohta,» ütles ta. Siiski otsustas Tobias mõni päev hiljem taotleda kohta ka ühiselamusse, kuid sai mõistagi eitava vastuse.

Tulevase tudengi korteriotsingud jätkuvad aktiivselt. Juuli algusest saadik on Tobias vaatamas käinud kuut korterit. Lootus leida 350 euro eest minimaalselt 20-ruutmeetrine keskküttega korter pole paraku vilja kandnud. Kooliaasta algus koputab uksele, aga olukord ei tundu Tobiasele veel lootusetuna. «Enne augusti keskpaika ma mures ei ole. Mul on Tartus veel tuttavaid ja ühel on ühikakoht ka olemas. Ütles, et paneb mulle madratsi maha, kui ma [korterit] ei leia,» lausus ta.