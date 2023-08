Zelenskõi mõistis hukka elumajade ründamise Pokrovskis

«Kaks raketilööki. Tabamuse said tavalised elumajad,» ütles Zelenskõi.

«Tahan täna eraldi välja tuua päästjad. Meie riikliku päästeteenistuse töötajad. Need, kes töötavad Ukraina erinevates linnades elude päästmise nimel ehk selle nimel, et Vene terror kaotaks. Kõik nad on korduvalt osalenud - otseselt osalenud - terrorirünnakute tagajärgede likvideerimisel ja meie inimeste elude päästmisel. Tahan välja tuua ja loomulikult tänada kõiki Donetski ja Luhanski oblasti, Zaporižžja ning Odessa riikliku hädaabiteenistuse töötajad. Tänan kogu Ukraina riikliku hädaabiteenistuse töötajaid,» sõnas Zelenskõi.