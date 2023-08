Zalužnõi rääkis USA kindraliga olukorrast rindel

«Mis puutub kaitsesse, siis see on järjekindel. Meie sõdurid teevad selleks kõik endast oleneva. Mitmes kohas viib vaenlane läbi aktiivseid rünnakuoperatsioone, kuid need ei ole edukad. Eelkõige on rünnakute eesmärgiks suunata Ukraina vägesid teatud rindesektoritest mujale,» sõnas Zalužnõi.