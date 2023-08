USA asevälisminister Nuland kohtus Nigeri sõjaväejuhtidega

«Võimaluste aken on kindlasti endiselt avatud. Usume, et hunta peaks kõrvale astuma ja laskma president Mohamed Bazoumil oma ülesandeid jätkata,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller ajakirjanikele.

Miller toonitas, et sõjaline sekkumine on ühenduse jaoks alati viimaseks abinõuks.

«Kui me arvaksime, et nad saadavad oma saadikuid proovima taastada Nigeris demokraatlikku juhtimist ja põhiseaduslikku korda, siis näeksime seda produktiivsena ja abistavana, kuid ma kahtlen väga, et see nii on,» sõnas Miller.