Ginter presidendi kantselei skandaalist: loo avalikustamine praegu ei jäta head muljet

«See, et vestluse teema tuli alles välja mitme kuu järel, alles pärast seda, kui president oli (auto)maksu eelnõu suhtes skeptilisi väljendeid pakkunud, see ei jäta tõesti head muljet,» ütles Ginter ERRile .

«Selleks, et riiki saaks tõsiselt võtta, tuleb tõsise kahtluse korral pöörduda nende asutuste poole, kellel on olemas vahendid, millega tõde välja selgitada,» rääkis Ginter. Praegu tegeleb selle teemaga riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon, ent neil ei ole selliseid vahendeid, mis on kapol, lisas Ginter.

Milline karistus tabab ametnikku, kes on seda tüüpi mõjuvõimuga kauplemisega tegelenud? «Ma peast karistusseadustikku ei tea, ma usun, et kuskil kolm aastat vabadusekaotust on see maksimum. Kuna on tegemist ikkagi esmakordse juhtumiga, siis oleks see vabadusekaotus tingimisi. Reaalselt kedagi vangi ei pandaks selle eest,» vastas Ginter.