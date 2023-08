Tallinna rohepööre võttis järsu kurvi. Aga me ei räägi trammiliinist, vaid floorast. Ühelt poolt ei lubatud pool suve niita, et raevukas Baltimaade päike niigi koltunud muruplatse maani ära ei kõrvetaks, teisalt aga ründavad ja suruvad peale invasiivsed ehk võõrliigid – umbrohtunud tühermaad on muutumas puukide, madude ja muu kurjuse kaitsealadeks.