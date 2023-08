Elektrilevi: Eestis on elektrita ligi 5000 klienti

Tormi kolmanda taseme hoiatus anti välja saartel, Läänemaal, Pärnumaal, Viljandimaal, Valgamaal ja Võrumaal. Teise astme hoiatus on Raplamaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Tartumaal ja Põlvamaal, mis tähendab, et ilm on ohtlik. Mujal Eestis anti esimese taseme hoiatus, mille kohaselt võib ilm olla teatud olukordades ohtlik. Torm on murdnud palju puid ja oksi, mis on tekitanud hulga rikkeid ja elektrita on umbes 5000 klienti.

«Üle 200 inimese teeb tööd selle nimel, et vaatamata tugevale tuulele saaksime täna hilisõhtuks enamuse keskpinge rikkeid korda tehtud ja elektriühendused taastada. Täname omalt poolt kõiki tublisid inimesi, kes on saatnud meile MARU rakenduse kaudu rikete pildid ja asukohad, see annab lahendamisele tublisti kiirust juurde,» lubas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Tugevad tuuled ja äike kahjuks aeglustavad rikete lahendamist, kuna sellistes tingimustes on see eluohtlik. «Seepärast ka näeme juba, et madalpinge rikete lahendamine võib osaliselt jääda ka homsesse päeva,» sõnas Härm.

Tormituuled ja äike põhjustavad palju kahju ja toovad kaasa ulatuslikke elektrikatkestusi. Elektrilevi brigaadid teevad tööd rikete kõrvaldamisel kahes vahetuses. Kuid äikesetormid võivad rikete lahendamise aega pikendada, kuna siis on eluohtlik elektritöid teha ja inimeste ohutus on kõige olulisem. Samuti palume kõigil elanikel katkenud elektriliinidest eemale hoida ja kindlasti mitte ise parandama hakata, kuna need on eluohtlikud.

Elektrilevi ja partnerid teevad kõik endast oleneva, et klientide ühendus võrguga võimalikult kiiresti taastada.