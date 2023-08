Lauri Hussar saatis riigikogu opositsioonile korduskirja

Riigikogu juhatus käis juuli keskel välja ettepaneku, mis võiks lahendada sügisistungi võimalikud ummikud – jagada arupärimised kolme gruppi: need, mida ollakse valmis tagasi võtma, need, mille arupärija on nõus kirjaliku vastusega, ning need arupärimised, mida kindlasti soovitakse arutada. Teisipäeva õhtul rääkis Hussar Postimehele, et juhatuse tollase ettepaneku peale, et opositsioon laseks arupärimised kolme filtri süsteemist läbi, opositsioon ei vastanud. «Kuna nad otseseid vastuseid sellele ei saatnud, siis otsustasime, et saadame fraktsioonidele uue sellesisulise kirja. Täiendame seda ja lisame juurde statistilisi andmeid,» kirjeldas Hussar. Vastuseid oodatakse 21. augustiks. «Riigikogu juhatus otsib võimalusi parlamendierakondade esimeeste kohtumise korraldamiseks, et leida poliitiline kompromiss. Ma olen veendunud, et selline kohtumine augusti lõpus või septembri alguses ka toimub,» lisas Hussar. Ta naljatles, et esimene kohtumine toimub juba sel nädalavahetusel arvamusfestival, kuigi tulemas on teistsugune arutelu.