Väike-Maarja vallas uppus eakas mees

Kolmapäeval kell 12.35 tuli häirekeskusele teade, et Tammiku järves on vees vanem härrasmees. Kohaliku talu elanikud kuulsid mehe appihüüdeid ning teavitasid päästjad. Päästjad jõudsid kohale kell 12.50 ning tõid mehe veest välja.

Sel aastal on Eestis uppunud 28 inimest, 21 nendest on olnud 50-aastased või vanemad. Eelmise aasta samal perioodil uppus 18 inimest, 9 nendest olid 50-aastased või vanemad inimesed.

Päästeamet rõhutas, et sügavasse vette ujuma minnes on oma tervisliku seisundi ja füüsilise vormi ülehindamine eluohtlik. Vanematel ja kehvema füüsilise vormiga inimesetel on turvalisem ujuda kalda läheduses koos kaaslastega ning hoida nendega kontakti.