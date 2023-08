Ülle Kaljuste Ita Everist: teda kõrvalt jälgides võisid kogu aeg midagi õppida

Eesti teatri väljapaistvale draamanäitlejannale antava rändauhinna, Liina Reimani mälestussõrmuse 2018. aastal selle eelmiselt hoidjalt Ita Everilt saanud Ülle Kaljuste lausus, et olles Everiga terve elu praktiliselt külg külje kõrval, on raske kolleegi ja parima sõbraga seotud mõtetest või meenutustest valikut teha. «Ta on olnud nii loomulik inimene minu elus,» põhjendas Kaljuste. «Ta oli lõpuni näitleja. Ta oli lõpuni terav selles mõttes, et oli väga kohal.»