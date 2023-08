Raske ja sügava intellektihäirega täisealistele luuakse päeva- ja nädalahoid

Päeva- ja nädalahoiuteenus luuakse intellektipuudega inimestele, kelle abi- ja toetusvajadus on väga suur ja kes seni on kasutanud igapäevaelu toetamise teenust. Teenus on mõeldud inimestele, kes saavad elada kodus koos oma lähedastega, käies vastavalt enda ja lähedaste vajadusele kasutamas erihoolekandeteenust.