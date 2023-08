Eesti skaut taifuuni ei karda: eestlasi ei häirinud Lõuna-Koreas kuumus ega torm

Eesti kontingendi noored jõudsid Lõuna-Koreasse 28. juulil ning osalevad väga elamuste- ja kultuurirohkes programmis. Maailmajamboree laagrialale jõudsid nad 1. augustil, mil oli ka laagri ametlik alguspäev. «Eesti korraldusmeeskond ja vabatahtlikud olid laagrialal juba mitu päeva enne noori, et eelkorralduse käigus laager noorte vastuvõtmiseks ette valmistada,» rääkis Eesti Skautide Ühingu koordinaator Kristi Kajasalu.

Eestist on laagris 32 inimest – 25 noort, 3 noortejuhti, 1 kontingendi juht, 2 kontingendijuhi abi, 1 vabatahtlik. Ta lisas, et suure kuumalaine kaitseks pakkus Korea valitsus noortele päikesevarjuks vihmavarje, mütse, käeshoitavaid puhureid, jahutavaid rätikuid. Lisaks pakuti jahutuseks tasuta jäätist, jäävett, mõnusaid vihmutitega varjualuseid ja lisaks olid laagrialal jahutusega bussid, mida sai jaheda varjupaigana puhkamiseks kasutada. Muidugi oli päikesekaitseks kaasas ka päikesekreem. «Kliimaga harjumiseks jõime tavapärasest rohkem vett, jahutasime keha jaheda duši all ja viibisime rohkem varjus,» rääkis Kajasalu.