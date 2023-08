USA: Ukraina toetamist jätkatakse valimistulemustest hoolimata

«Meie ülesandeks on kindlustada pikaajalised julgeolekukokkulepped, mis elavad kauem mistahes administratsioonist ja mistahes valitsusest. Seda nii siin Ühendriikides ning ka meie liitlaste ja partnerite vahel, kes on võtnud Ukraina julgeoleku tagamisel pikaajalise kohustuse,» rääkis kõneisik.

Miller lisas, et läbirääkimised USA ja Ukraina vahel juba käivad, millised need julgeolekukohustused välja näevad.

«Iga kord, kui oleme palunud kongressilt rohkem toetust Ukraina valitsusele, Ukraina sõjaväele ja Ukraina rahvale, siis on kongress alati nõustunud. Ja me eeldame, et nii see ka jätkub,» selgitas Miller.