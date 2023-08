Zelenskõi rääkis edasisest tööst Ukraina taeva sulgemiseks

«Täna on Saksamaalt häid uudiseid ehk täpselt see, mille me Olaf Scholziga kokku leppisime. Veel Patrioti õhutõrjeraketisüsteeme. Suur aitäh, Olaf, teile. Meie rahva kaitsmiseks Vene terrori eest on see äärmiselt vajalik. Tänan teid Saksamaa kantsler isiklikult selle lepingu täitmise eest,» rääkis riigipea.