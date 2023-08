Hawaii maastikupõlengutes sai surma vähemalt kuus inimest

«Maui saare haiglasüsteem on ülekoormatud põletushaigetega ja suitsu sissehingamisest tingitud hädade all kannatavate inimestega. Reaalsus on see, et peame inimesi Mauist ära lennutama, et neile tõhus meditsiiniabi tagada,» kirjeldas olukorda kohalik omavalitsusjuht Richard Bissen.