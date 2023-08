Eesti annetab Ukrainale käsitulirelvi

Eesti on andnud Ukrainale sõjalist abi üle 400 miljoni euro väärtuses, mida on enam kui üks protsent SKTst. Varem on Eesti annetanud näiteks Javelini tankitõrje raketisüsteemi rakette, haubitsaid, suurtükimoona, tankitõrjemiine, tankitõrjegranaadiheitjaid, miinipildujaid, sõidukeid, sidetehnikat, välihaiglaid, meditsiinitarvikuid, isikukaitsevahendeid ja kuivtoidupakke.