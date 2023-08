Tatjana on Paunküla Hooldekeskuses elanud kümme aastat ja õe sõnul on talle seal meeldinud. «Tatjana on näiteks toidu osas väga valiv, kuid talle valmistati isegi individuaalselt süüa: kokk tuli ja küsis, mida ta soovib. Suhtlus personaliga laabus samuti hästi.»

Aastaid tagasi diagnoositi Tatjanal hulgiskleroos. Haigus progresseerus: kõigepealt sattus naine ratastooli ja seejärel muutus sootuks liikumisvõimetuks. «Kui Tanja veel vähegi liikus, viisin ta enda juurde. Aga asi on selles, et elan üksi, abikaasata. Mul on hulk haigusi, muu hulgas song, mistõttu ei saa ma midagi rasket tõsta. Aitan õe vanni, kuid teda sealt välja ei saa. Tanjal on kaks last, aga ka nemad peavad lapsi kasvatama, käima tööl: lapsehoidja palkamine on väga kulukas. Kui olukord muutus raskeks ja õde vajas pidevat hooldust, panime ta Paunküla hooldekodusse,» rääkis Lidia.