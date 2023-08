Täna räägime hapukurkidest

Nädala esimese päeva hommikul seisab oma rikkaliku leti taga Peipsi äärest Varnjast pärit Rima. Naine elab küll Tallinnas, kuid sissetegemiseks ja müügiks ostab kurke oma kodukandist, samuti Tartumaalt ja Pärnust. 30 aasta jooksul on tal välja kujunenud kindel valik hapukurke, mida ta ise valmistab ja müüb. «Mul on siin nii soola- kui ka hapukurgid. On värskemad hapukurgid, siis rohkem seisnud ja lõpuks need, mis juba valmis hapnenud. Ühe päeva, kahe päeva, kolme päeva kurgid, ja kõik eri maitsega,» selgitab Rima, näidates oma letil seisvale kahele pangedereale. Naise jutu järgi ostetakse praegu rohkem ka värsket kurki, sest paljud tahavad neid kodus ise sisse teha, aga suur osa linnainimestest eelistab juba valmis tooteid koju viia. Rima paneb kurkidele lisaks mustasõstralehti, mädarõigast, küüslauku, tilli ja soola – see ongi enam-vähem kõik, mida hapukurk vajab. Värskeid soolatud kurke nimetavad eestlased Rima sõnul vene kurgiks, sest nad ise eelistavad pigem kauem hapendunuid.