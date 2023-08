Saksamaa kasutab Eestit oma põllumajandustehnika saatmiseks Venemaale

Registreerimisnumbri järgi olid kolmapäeval Saksa põllumajandustehnikat Venemaale vedavad treilerid pärit Lätist. Näha on, et transporditava masina rattad ulatuvd üle treileri ääre. Saateauto nõue tekib alates veose laiusest 3,51 meetrit. Fotodelt nähtav märgistus on Transpordiameti andmeil korrektne. «Oluline on, et veos oleks kinnitatud turvaliselt,» ütles Transpordiameti veonduse järelevalve osakonna juhataja Karl Tiitson.

Foto: Üllar Tamm