Sellist meelsust külvas Rakveres sündinud ja Maardus kooli majahoidjana töötanud Seredenko oma intervjuudes venekeelsetele väljaannetele juba kümme aastat tagasi. Vastates ajakirjanike küsimustele Eesti kohta viis ta jutu sujuvalt natsismile, koonduslaagritele ja neist põgenemisele: «Eesti praegu – neonatsism. See on minu lõplik diagnoos.» Ta tõi näite Ukraina taksojuhist, kes oli lootusrikkalt teatanud, et Ukraina «ootab». Ajakirjaniku täpsustava küsimuse peale, et millest selline näide ja mida siis oodata tuleb, märkis Seredenko, et ärgu talt sellist küsimust küsitagu: «Vastus on, et me ootame.»