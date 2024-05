Herem kirjutas, et on eksitav väita, et kaitsekulusid on suurendanud vaid praegune valitsus ning et riigieelarve kehv seis tuleneb kaitsekulude kasvust.

«Tahan ära klaarida mõned väljaütlemised kaitse-eelarve kohta, mis on minu arvates eksitavad ja tekitavad mulje, nagu maksutõusud, kärped ja muud eelarvega seotud küsimused on põhjustatud ainult kaitsekulude tõusust,» kirjutas Herem postituses.

«Sel nädalal ütles minister Võrklaev Kuku raadios: «… eelmise suve jooksul, uues valitsuses tegime kokkuhoiu otsuseid 840 miljoni euro eest järgmise 4 aasta peale ja tegime ka maksuotsuseid ja samal ajal suurendasime väga jõuliselt meie kaitsekulusid.» Tõsi on see, et kaitsekulusid on tõstetud ja ma olen selle üle väga tänulik, aga on eksitav väita, et neid on jõuliselt tõstma hakatud alles nüüd selle valitsusega ja just kaitsekulud on kaasa toonud maksutõusude vajaduse,» sõnas Herem.

«Õigupoolest olid kaitsekulud juba enne valimisi 2023-26 RES perioodil rohkem kui 2,8 protsenti SKP-st ja veel enne valimisi kiitis Riigikogu ühehäälselt heaks julgeolekupoliitikaalused, millega kinnitas, et vajalik sõjalise kaitse kulude tase on 3 protsenti,» ütles ta Facebooki postituses.

Heremi sõnul on selle aasta eelarve puudujääk vähemalt 1,2 miljardit, kuid kaitse-eelarve on tõusnud 200 miljonit ehk üks kuuendik sellest.