Koolijuhid kiidavad Ida-Viru palgalisa - see toob juurde just eestikeelseid õpetajaid

Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur märkis, et tema kooli 23 õpetajat valdavad eesti keelt vabalt (enamik räägib seda emakeelena, kahel on C1-sertifikaat). Samas kiitis ta, et palgatõus on mõju avaldanud ja Ida-Virumaale on tulemas väga häid õpetajaid.