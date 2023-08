Pärast aastakümneid tagasi juurte juurde: Sillamäele õppejuhiks

«Kandideerisin ja mõistsime teineteist väga hästi. Selles suhtes usun, oli ka [kooli juhtkonna] valik selline,» ütles Tiiman, keda ahvatles tööle kandideerima eelkõige asjaolu, et tal avaneb võimalus teostada end just riigigümnaasiumis.

«Usun, et see on gümnaasiumi, õpetajate ja õpilaste jaoks hoopis uus tase, uus vastutus ja väga hea võimalus õpilastele ja õpetajatele arenguks. See on põnev!»

Ehkki riigi poolt õpetajatele lubatav 874-eurone palgalisa Tiimani õppejuhi ametikohale ei laiene, annab ministeerium omavalitsustele raha ka haridusasutuste juhtide palgalisaks.

«Mõni tuttav ütles, et kui on õpetanud eesti keelt teise keelena, ongi siin [Ida-Virumaal] mingi aja töötanud ning kui juba pere loodud, siis läinud mujale. Tean eesti keele õpetajaid, kes on aeg-ajalt sidunud ennast eesti keele õpetamisega just Sillamäe või Narva piirkonnas, võtnud vastu eesti keele eksameid ja proovinud selles liinis töötada,» lisas Tiiman.

Tema sõnul on teema olnud päevakorras kui just mitte selge huvina, siis vähemalt jututeemana. «Nii palju kui on kuulda olnud, on nii mõnigi [Ida-Virusse] üle tulnud,» teadis ta.

Keerulisemaks hindas Tiiman töökohavahetust nende pedagoogide puhul, kellel on pere loodud ning lapsed lasteaias või koolis. Tiiman märkis, et temal oli valikut selle võrra kergem langetada, et ta on Ida-Virumaaga kokku puutunud. «Tuleb tunnistada, et ega see kant mulle päris võõras ei ole – olen siin koolis käinud. Pärast ülikooli kulges elu niimoodi, et elasin ja töötasin mujal,» tähendas Tiiman. «Ma ei tule päris nullist. Natuke tean piirkonda, kuigi olen siit päris pikka aega eemal olnud.»

Uus elu- ja töökoht nõuab õppejuhi sõnul küll osa harjumuste muutmist, kuid seniseid kontakte saab lihtsasti säilitada. «Tänapäeva tehniliste võimaluste juures, ei ole see üldse probleem,» kinnitas Tiiman.