Täna oma viiekümnendat sünnipäeva tähistav EELK peapiiskop Urmas Viilma on olnud üle aegade kõige noorem mees selles ametis. Üle kaheksa aasta Eesti luterliku kirikupeana töötamist ei ole teda veel väsitanud, vastupidi, tal on ideid ja usku, et nii kirikul kui ka Eesti rahval on tulevikku, sest seni on Jumal meid hoidnud ning miks ei peaks see edaspidigi nii olema. Probleemiks peab ta aga usualase hariduse väga kehva seisu, milles ta näeb ka tõsist julgeolekuohtu.