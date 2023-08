Pere Sihtkapital kinnitas isikuandmete kaitstust probleemses uuringus

«Registrist andmete väljastamise aluseks on Pere Sihtkapitali leping Tartu Ülikooliga. Registrist andmete pärimine toimus nii sihtkapitali kui ülikoolipoolse esindaja Raul Eametsa teadmises, et koostööleping on õiguspärane ning taoline koostöö on mõistlik uuringute läbiviimiseks. Seetõttu on kuni viimase ajani kehtinud teadmine, et andmed on väljastatud korrektsel õiguslikul alusel. Muud väited on alusetud spekulatsioonid,» seisab teates.