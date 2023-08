Zelenskõi sõnul ei jäta Ukraina ühtegi Venemaa kuritegu vastuseta

«Iga kord, kui on, mille eest meie sõdureid tänada, siis astub Ukraina õiglusele ja võidule lähemale. Ja Vene tapjad meie Maal on oma hävingule lähemal. Vene terroristid peavad tundma vaid üht, et nad hävitatakse. Ukraina inimesed on äärmiselt julged ja me teame, et vabadus on hindamatu. Me teame, kuidas seda kaitsta. Teame, kuidas kaitsta elu. Ja me peame meeles pidama, et iga päev peaks andma tulemuse Ukraina kaitsmisel. Kõik see on väga oluline,» rääkis president.