Kanada sõjavägi lähetati võitlema metsatulekahjudega

Lähetuse suurust ei avaldatud, kuid Kanada sõjavägi on viimastel kuudel saatnud sadu sõdureid nelja teise provintsi, et aidata võidelda metsatulekahjudega koos ligi 11 000 tuletõrjujaga, kelle seas on 5000 välismaalt appi toodud tuletõrjujat.