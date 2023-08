ÜRO väed Malis lahkusid julgeoleku halvenemise tõttu varakult baasist

Operatsiooni käigus said kolm selle sõdurit tule alla sattudes haavata, väed lisandusid mõni tund hiljem.

"MINUSMA väed lahkusid Berist pärast seda, kui Mali armee teatas laupäeval, et selles piirkonnas hukkus reedel kuus sõdurit ja 24 relvastatud terrorirühmituste võitlejat," seisis teadaandes.

Endised tuareegi mässulised Mali põhjaosas teatasid, et nende vägesid ründasid reedel riigi relvajõud ja Vene palgasõdurite rühmitus Wagner.

Azawadi Liikumiste Koordineerimiskogu (CMA) kirjutas Facebookis, et nende võitlejad tõrjusid Fama (Mali armee) ja Wagneri keerulise rünnaku Timbuktu piirkonna Beri linnas.

Endised tuareegi mässulised teatasid enne seda, et kõik nende esindajad lahkusid julgeolekukaalutlustel Bamakost, mis suurendab veelgi lõhet 2020. aastast võimul olnud huntaga.

CMA on tuareegide enamusega rühmituste liit, mis taotleb autonoomiat või sõltumatust Mali riigist. See on üks Mali valitsusega 2015. aastal sõlmitud rahulepingu osapooltest.