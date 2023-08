Andmekaitse inspektsioon alustas menetlust skandaalse lastetuse uuringu osapoolte üle

Asjaolude väljaselgitamiseks alustas andmekaitse inspektsioon järelevalvet kolme osapoole suhtes: Tartu Ülikool, Pere Sihtkapital SA ja RAIT Faktum & Ariko. Lisandumas on ka järelevalve siseministeeriumi osas. Järelevalve esmases etapis on tehtud ettekirjutus andmete töötlemise piiramiseks ja edasise töötlemise keelamiseks. Ettekirjutus hõlmab ka teiste Pere Sihtkapitali SA tellimusel tehtud uuringute jaoks kogutud isikuandmeid.

Tartu ülikooli rektor Toomas Asser sõnas, et reedel sai ülikoolile teatavaks, et sotsiaalteaduste valdkonna dekaan professor Raul Eamets on ülikooli nimel sõlminud õigusvastaselt koostöölepingu Pere Sihtkapitali SA-ga, rikkudes sellega mitmeid ülikooli sisereegleid ja ka seadust. «Mõistan dekaani tegevuse ilma ühegi õigustuseta hukka ning andsin olukorra ilmnedes sellest kohe teada nii Raul Eametsale kui ka avalikkusele. Tänasel kohtumisel teavitasin Raul Eametsa, et arvestades rikkumise tõsidust on mõeldamatu ülikoolis tööd jätkata,» ütles Asser.