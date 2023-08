Õiguskantsler surmajuhtumitest vanglates: töötajatele on vaja täiendkoolitust

Ka jäi mitu enesetapujuhtumit mõnda aega avastamata, sest ametnikud ei pööranud aja- ja infopuuduse tõttu piisavalt tähelepanu inimeste käitumisele ja kambris valitsevale olukorrale.

Analüüsitud surmajuhtumid viitavad taas sellele, et vanglates vajatakse väga vaimse tervise spetsialiste. Oluline on, et vaimse tervise spetsialist oleks kaasatud tervisekontrolli, mis tehakse inimesele vanglasse saabumisel. Mitme surmajuhtumi analüüsist selgus, et enesetapuohtu hinnati üksnes inimese enda ütluste järgi. Selle alusel antud hinnang ei olnud aga õige.

Vanglates on raskelt haigeid

Enesetappe aitaks paremini ära hoida see, kui vanglad annaksid vajadusel inimesele rebimiskindla materjaliga kaetud madratsi ja voodivarustuse. Nii saaks ära hoida seda, et inimene kasutab poomisvahendina näiteks padjapüüri, nagu see ühel analüüsitud surmajuhtumil oli. Rebimiskindla voodivarustuse kasutamist kui üht enesetappude ennetavat meedet on pidanud oluliseks ka Piinamise ja Ebainimliku või Alandava Kohtlemise või Karistamise Tõkestamise Euroopa Komitee.

Uuringute järgi on kinnipeetavate keskmine vanus suurenenud ja vanglates on üha enam vanemaid inimesi. Nii on see Eestis ja ka teistes riikides. Inimesed, kes jõuavad vanglasse, on sageli füsioloogiliselt vanemad, kui on nende tegelik vanus ja võib eeldada nende terviseseisundi alusel. On leitud, et vangistatud inimene on füüsiliselt kümme aastat vanem kui samaealine inimene, kes pole vanglakaristust kandnud.