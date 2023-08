«Minu vestlused Toomas Sildamiga (vasakul) ei ole midagi humoorikat ega naljakat.» Rahandusminister Mart Võrklaev on veendunud, et mingit möödarääkimist ei ole olnud, vaid kõik on olnud üheselt mõistetav.

Foto: Eero Vabamägi