Kuidas on võimalik, et üks sihtasutus saab niisama lihtsalt kätte tuhandete inimeste isikuandmed?

Mulle tundub, et siin on väga palju küsimusi. Seadus ütleb, et selliseid delikaatseid andmeid saab kätte üksnes riigiasutuse huvides või olulistes avalikes huvides. Seetõttu ongi paika pandud reegel, et neid saab ka teadusuuringuteks, aga sellisel juhul antakse andmeid ainult ülikoolidele. Ajakirjanduses avaldatust tuleb aga välja, et sedapuhku on üks eraasutus teinud ligipääsu saamiseks ülikooliga näilise lepingu.