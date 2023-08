Zelenskõi rõhutas vajadust suurendada droonide tootmist Ukrainas

Ukraina liider märkis, et viibis täna hommikust saati Donetski oblastis lahingubrigaadide asukohtades.

«Koos Soledari suuna ülema kindral Bogomoloviga rääkisime brigaadide ja pataljonide komandöridega, kes on lahingutes, nende rindevajadustest,» rääkis Zelenskõi.

«Mul oli au autasustada parimaid ja tänada kõiki. Iga brigaadi vapruse, julguse ja tulemuste eest Ukraina heaks,» jätkas president.

«Üldpilt on meil alati olemas ja aruanded on iga suuna ning iga brigaadi kohta. Aga oluline on ka sõduritega otse rääkida. Otse positsioonidel viibijate sõjakogemusest ja -vajadustest. Täna olid need üksikasjalikud ja avameelsed vestlused,» rääkis riigipea.

Presidendi sõnul käis jutt muu hulgas Ukraina ründetegevusest, tarnetest vägedele, komandöride võimekusest ja sellest, millised vägede võimekused praegu on ja millised peaksid olema.

«Napib mürske. Varustuse remont on tõsiseks küsimuseks. Probleem on transport vigastatute evakueerimiseks ja evakuatsiooniaeg. Droonid on need, mida vaenlane kasutab. Ja droonid on samuti, mida meie sõdurid rohkem vajavad,» ütles Zelenskõi.

«On ilmselge, et Ukraina droonide tootmine, aga ka tarned partneritelt, peaks kasvama ja see on üks olulisemaid ülesandeid,» toonitas riigipea.